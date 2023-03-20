台南市政府勞工局提撥關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的回饋金，做為勞工團體發展基金，協助生活陷入困境的弱勢職災勞工家庭，20日結合5個總工會一起前往4位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，並運用此基金共致贈7萬元慰問金。

市府勞工局長王鑫基今天與台南市總工會副理事長陳萬枝、大台南總工會副理事長陳美靜和監事會召集人沈坤海、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會祕書長吳允昌、台南市職業工會總工會理事長黃江福和副理事長陳宜安及祕書長史進財等代表到職災勞工家庭致贈慰問金。

其中一位案家為65歲王姓臨時工，原受僱從事工地整理清運工作，2020年不慎從4公尺高的採光罩墜落而癱瘓，王妻從事清潔打掃工作，夫妻倆育有2子女，案長子領有身障手冊，王姓勞工本為家中經濟支柱，發生職災事故無疑雪上加霜，家中經濟狀況非常拮据。

王鑫基說，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，針對職災勞工家庭所面臨的困境，勞工局指派職災個案管理員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，幫助這些弱勢家庭度過難關。