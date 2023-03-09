信義房屋去年開始招募總公司幕僚儲備幹部，培養具全局觀和專案管理能力的頂尖人才，成為推動集團轉型的新生代。今年第二屆MA計畫已經啟動，除了保障120萬年薪及提供海外輪調機會外，其實還有「隱藏版亮點」！在信義房屋為期2年的培訓計畫中，每一位錄取的MA皆由一位高階主管擔任「導師」，就連總經理也親自出馬，每月定期及不定期的關懷互動，讓參與計畫的新鮮人扎實累積職能深度與廣度、遇到困難也能獲得實用的建議。

擁有政治大學經濟系、政治系雙學位，且輔修哲學系的簡宇辰，大學畢業後曾在金融業任職法金信用分析員，由於在金融業任職，升遷時間、路徑都是可以預期的，「等於是現在就可以想像自己10年後的職涯樣貌」，這樣的「穩定」促使他思考轉換跑道、挑戰自我，因此去年看到信義房屋第一屆的幕僚儲備幹部招募訊息後，勇敢決定挑戰不動產業MA，力拚更好的職涯發展性，以及薪資福利待遇。

加入信義房屋MA計畫後，前半年安排到門市分店學習，接著就輪調幕僚單位，目前，簡宇辰正在仲介產品部任職，參與多項專案，並開始擔任PM。

回顧過去半年多的MA職涯歷練，簡宇辰認為，信義房屋為每一位MA安排了年紀相近的學長姐擔任「Buddy」，還有高階主管擔任「Mentor（導師）」，而他的導師，正是信義房屋總經理陳麗心。透過每個月定期與不定期的餐敘、互動，導師和Buddy都能掌握每位MA的狀況，即時給予提點，例如到職前3個月，正在適應房仲業務工作又碰到確診，「內憂外患」之下，總經理特別要他「緩下來」，多專注把握每次服務，從中看見自己每天的一點進步，時間拉長，表現就會越來越好，果然，懂得轉換心態後，簡宇辰不僅做到單月業務區最優異新人的成績，也順利通過MA計畫第一階段考核關卡。

又如目前在仲介產品部，簡宇辰開始嘗試過去不曾碰過的系統開發、專案管理等工作，透過實務操作，快速提升個人經驗值。

信義房屋指出，為吸引國內外頂尖優秀人才，MA計畫特別祭出保障月薪7萬元、年薪120萬元的保障薪資，且有機會依培訓期間專案表現，最高年薪可達150萬元的薪資條件；在培訓與職涯發展上，2年培訓期間提供完整且系統性的規劃，包括考取專業證照、定期輪調集團各部門並考核，輔以高階主管擔任「導師」、學長姐擔任「Buddy」等。培訓期滿的MA會依個人意願與當時集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期朝向專案管理人才為目標，中長期則能夠挑戰主管職。

詳細招募計畫與亮點，也可上信義房屋人才招募網站查詢。