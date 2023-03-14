此前美國當局為上述兩家銀行提供的存款擔保，未能消除投資人的疑慮；與全球股市相同，瑞士股市的銀行股在周一大跌。

由於防範債務違約的成本上升，瑞士信貸周一股價下跌9.6%，報2.26瑞朗，創歷史新低。瑞銀集團(UBS)也大跌7.7%，報17.71瑞朗。

FINMA在聲明中說，FINMA正在評估該國銀行和保險業對相關銀行的直接或間接地曝險。

該金融監管機構說，已經與數家可能受影響的金融機構接觸，但FINMA沒有指名是哪幾家機構，也沒有說明可能會採取的措施。

FINMA也說，正在監督另一家以科技業為主的Silvergate銀行倒閉的任何外溢影響。美國這場金融危機主要是由上述幾家銀行的關閉所引發。

瑞士財政部則表示，已經注意到美國銀行業和股市的最新發展，財政部也點名了瑞信，稱「作為整個監管活動的一部分，FINMA正在密切監控瑞士信貸」。

而瑞信的部分債券價格大幅滑落，部分債券處於歷史新低價，此也反映出投資人對瑞信前景的擔憂。

瑞信周一股價盤中一度來到2.20瑞朗，低於周五觸及的2.41瑞朗，收盤更跌在2.26瑞朗。