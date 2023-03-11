根據觀光局統計，今年1月份來台旅客已經從2022年1月的7639人次，大幅復甦到25.5萬人次，雖然仍遠不及疫情前1月份的80餘萬人次，但仍可看到觀光產業景氣已經從谷底復甦，而國內指標國際觀光商圈西門町，現在店面也迎來一波開店潮，目前至少就有10處店面正在趕工中，卡位這波觀光復甦商機。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然現在還看不到西門町往日每坪1.5~2萬的店面租金盛況，但西門町商圈隨疫情穩定後，內需復甦且國際觀光客人次也逐漸增加，國際熱門觀光城市都在迎接疫後的觀光人氣，香港甚至提供50萬張免費飛機票吸引觀光客，從統計數據來看，來台旅客人次最多的亞洲地區，1月份已經復甦到疫情前的1/4，復甦跡象顯著。

根據觀光局歷年一月的來台人次統計，疫情前2017~2020年都超過80萬人次，2022年1月疫情觀光雪崩，僅剩下7639人次，今年疫情穩定與國境開放後，回升到25.5萬人次，人次佔比最高的亞洲觀光客，也可望在政府開放恢復港澳自由行後，進一步回溫。

觀察西門町的租金實價狀況，2020、2018年各有一筆單坪兩萬的租金紀錄，2014~2020總計也有5筆每坪1.5萬~2萬元的實價租金，但近半年西門町租金單坪5000元以上實價揭露有5筆，最高的是包括峨嵋街月租25萬，單坪租金8783元。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，西門町店面今年以來詢問度甚高，熱度是近2年最熱的時候，且商圈內的店家在這波不景氣也經過一波洗牌，像是夾娃娃機店大舉退出，但近期大頭貼店家變多，且受惠疫情復甦，伴手禮店從去年11月就重新進場開店，店家除了看好商機外，大幅修正過後的店租也是吸引店家進駐的誘因之一，現在區域內仍有些空置狀況，但租金已經有谷底反彈的跡象，現在已經有租客想租五年但房東只願意租兩年的狀況。