景氣不佳之下，韓國政府信心喊話，將在上半年大幅增加工作機會。不過，已連漲5日的韓股卻不領情，大盤8日開低走低，最後收在2,431.91點，跌31.44點或1.28%。同時，韓元大幅走貶，外資法人共賣超9741億韓元。