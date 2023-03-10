韓國央行表示，受到產品出口下滑以及當地民眾出國旅遊增加，元月經常帳繼去年12月出現26.8億美元順差之後，大轉向變成逆差45.2億美元，也創1980年此數據開始編撰以來最高單月赤字。

權值股中，三星電子跌1.66%，SK海力士也跌1.99%。電池業者中，LG energy Solutions跌1.09%，三星SDI跌0.41%，SK On母公司SK Innovation則大漲4.67%。

韓元兌一美元匯價在1,327.4附近，韓元貶5.2元。

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