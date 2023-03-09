這款在蘋果App Store新上架的應用程式名為「watchGPT」，可以讓用戶在Apple Watch上直接與ChatGPT互動，其他功能包括：不需要鍵入文字，就能快速獲得答覆或生成更長的訊息。可以透過文字簡訊、電子郵件或社群媒體快速分享與ChatGPT互動的結果。可以在Apple Watch的錶面上加入此款app的捷徑。不會收集任何數據。
目前watchGPT提供英語、荷蘭語、法語和西班牙語版本。
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科技新聞網站《9to5mac》報導，蘋果智慧錶Apple Watch用戶也能開始使用OpenAI最近爆紅的聊天機器人ChatGPT，只要下載一款第三方應用程式（app）。
這款在蘋果App Store新上架的應用程式名為「watchGPT」，可以讓用戶在Apple Watch上直接與ChatGPT互動，其他功能包括：不需要鍵入文字，就能快速獲得答覆或生成更長的訊息。可以透過文字簡訊、電子郵件或社群媒體快速分享與ChatGPT互動的結果。可以在Apple Watch的錶面上加入此款app的捷徑。不會收集任何數據。
目前watchGPT提供英語、荷蘭語、法語和西班牙語版本。
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