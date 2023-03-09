這款在蘋果App Store新上架的應用程式名為「watchGPT」，可以讓用戶在Apple Watch上直接與ChatGPT互動，其他功能包括：不需要鍵入文字，就能快速獲得答覆或生成更長的訊息。可以透過文字簡訊、電子郵件或社群媒體快速分享與ChatGPT互動的結果。可以在Apple Watch的錶面上加入此款app的捷徑。不會收集任何數據。

目前watchGPT提供英語、荷蘭語、法語和西班牙語版本。