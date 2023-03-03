美國對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，成功削弱大陸晶片業自給自足的機會，然而少了大陸市場確實也對美國企業造成衝擊。有專家提到，美國企業並不想要因此放棄大陸市場，依然想在美中之間取得平衡，並試圖參與不受美國規則約束的大陸晶片本土化策略。

南華早報報導，諮詢機構Bain & Company合夥人Jue Wang坦言，許多企業見到她的第一件事，都是詢問該如何「走鋼索」在遵守美國與大陸的規則下，維持大陸市場的市占率。

Jue Wang補充說道，美中之間所謂的「戰略脫鉤」並不代表美國晶片業正在遠離世界第二大經濟體（大陸）此外，Jue Wang也說：「為了在全球最大的半導體市場站穩腳步，美國企業正在考慮參與〝大陸本土授權〞即不受美國規則約束的本土化策略。」

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）創辦人兼總裁Clyde Prestowitz的回應則突顯對大陸鷹派的想法，他說：「美國制裁大陸的目的，主要是保護〝自由世界〞免受北京政權的挑戰，除了降低來自大陸的軍事威脅外，還能確保技術處於領先的位置。」