美中關係陷入低潮之際，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前透露，正在考慮在今年內訪問大陸，被視為寒冬中的一道暖流，大陸商務部也回應，尚未收到雷蒙多訪陸的建議，但對此事抱持開放態度。對此，專家分析指出，雷蒙多訪問大陸可能只是權宜之計，美國很難放棄他們原先的立場或主張。

南華早報報導，中國人民大學財政金融學院教授、經濟學博士趙錫軍表示，「雖然一些人認為美國與大陸的貿易關係是彼此無法脫鉤的條件，但事實上，華盛頓希望盡可能地與大陸脫鉤，而這個想法受到一些經濟條件限制。」

趙錫軍說明原因，「因為美國有很多產品無法在當地生產，需要透過進口才能解決，而這又不可避免地與大陸接觸，進行貿易交流，美國不可能不向大陸進口商品。」

在此背景下，趙錫軍認為雷蒙多訪問大陸的操作只是權宜之計，「美國提出對話的想法或提議，只是捍衛自身權益的其中一種手段，很難放棄他們原先的立場或主張。」

報導提到，美國貿易代表辦公室3月初公開的「2023年貿易政策議程和2022年度報告」指出，美中貿易關係複雜且具競爭力，因此基礎設施法、晶片與科學法案及降低通膨法案都有助於美國與大陸競爭，「我們積極與志同道合的伙伴合作，打擊大陸不公平、反競爭的做法。」