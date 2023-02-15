不少人關心代課教師只領10個月薪資，被酸「二等教師」太辛酸，近來已經有13個縣市接連宣布將給予完整12個月聘期。彰化縣政府表示，彰化984名代課教師未領全薪，要支付全薪，每年需增加8500萬元經費，這是全國性議題，教育部預訂2月下旬將召開會議，彰化縣將依會議結論研議辦理。

代課教師在台灣呈現一國多制、同工不同酬的給薪制度，教育人士和家長都擔心，認為不統一規範，將在各區產生師資磁吸的現象，影響區域學生受教權。

彰化縣代課教師族群相當龐大，突破千人，法令也規定，代理教師不得超過8％，依前年統計，彰化國中、小代理教師所占比例分別高達10％和16％，明顯超過法定標準，各界都呼籲適度開缺，為校園注入新血。

彰化縣政府去年已經破天荒，一口氣招考100位國小代課教師，創下最多紀錄，但受限少子化、員額控管，國中部分仍未開缺，議員屢屢在議會關心，縣長王惠美已承諾，今年持續開缺。

關於代課教師薪資差人一等的問題，彰化縣教育處也表示，目前彰化縣代理教師無論有兼行政職，或是未兼行政職，在暑假賦予全時任務者，其聘期都是全學年聘任，可領12個月全薪。目前代理代課未領全薪的有984人如支全薪需增加8500萬元，不影響受教權。教育部已預訂2月下旬將召開會議，將依會議結論研議辦理。