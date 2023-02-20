全國22個縣市中，目前還有7個縣市未表態給代理教師完整聘期。教育部今邀集各地方政府及相關團體開會決定，將進行「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研修作業，以期全國代理教師完整聘期於今年8月順利推行。

全國22個縣市中，有15個縣市已表達會給代理教師每年12個月的完整聘期，但仍有基隆市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等7個縣市未表態。

教育部今天開會討論代理教師聘期問題，各縣市對於給予代理教師完整聘期、服務日及請（休、慰勞）假等事宜均表支持，期盼透過法令之修法使本案具有法源基礎，保障代理教師權益。

會中部分縣市反映財政情形需要協助，有關代理教師完整聘期之薪資議題，經考量縣市112年未及編列相關經費，行政院於今年將協助全國各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額之50％。

不過教育部表示，從明年度以後，各縣市應循年度預算編列程序，建立代理教師完整聘期的常態化制度永續實施。另教育部會就縣市反映的困境，向相關單位表達。

教育部國教署將綜整今日會議意見進行「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研修作業，以期代理教師完整聘期於今年8月順利推行。