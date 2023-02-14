土耳其及敘利亞遭遇百年強震，中華民國童軍總會配合我政府及全球性非政府組織救濟活動，發動全國童軍捐助救濟經費及禦寒物資，並以實際行動協助政府相關單位進行救濟物資整備，以快速幫助受災區青少年及民眾獲得生活維持急需要的各項物資。

土耳其及敘利亞發生大地震，中華民國童軍總會隨即由秘書長蘇德祥秘書長組成小組聯繫相關單位，包括內政部、駐台北土耳其貿易辦事處、世界童軍全球支援中心洽詢賑災事宜，並發起「中華民國童軍義助土耳其暨敘利亞大地震救濟物資勸募活動計畫」。

為與時間賽跑，由中華民國童軍總會、中華民國童軍文教基金會、台灣省童軍會、台北市第360團內湖社區童軍團及世超有限公司共同捐贈347個禦寒睡袋及300件緊急救生毯，一共42箱近600公斤物資前往土耳其地震災區。

2月11日中華民國童軍總會理貨完畢後，隨即送至土耳其航空的倉儲，完成送交任務，這項童軍援助土國震災經由土耳其台北貿易辦事處官振孝承辦、童軍文物供應中心、童軍總會國際關係委員會、桃園航空城複式童軍團及秘書處，共同協調人力完成採購、理貨及物流等任務，於13日由土耳其航空貨運班機送抵首都安卡拉進行後送。

中華民國童軍總會表示，人道救援行動為世界公民責無旁貸任務，與世界和平使者計畫理念符合，將會積極回應各項行動。各縣市童軍會方面也發起各項活動響應，台北市童軍會發起賑災物資整理行動、高雄市童軍會發起勸募，其他各縣市童軍會亦透過各種活動，希望能為國際社會盡一份心力。

另外，世界童軍總部將透過世界各國童軍總會力量募集物資或捐款，投入當地人道救援行動。中華民國童軍總會也發起勸募及布章募款活動，將透過世界童軍捐款平台捐贈土耳其童軍總會及敘利亞童軍總會。