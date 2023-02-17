大陸鍾姓男子2018年來台騎單車環島，行經高雄市路竹區時卻遭路燈電擊，當場死亡，家屬跨海提告，要求申請國賠千萬元。高雄地院與高分院認為，依憲法來說，大陸地區人民也是中華民國人民，應適用於國家賠償法，且高雄市府工務局確實有疏失，所以判工務局須賠463萬。

錢男2018年8月12日從大陸來台單車環島，卻在16日行經路竹區時遭到路燈電擊死亡。2名民眾路過時，發現錢男已趴在路燈下方，無呼吸心跳，於是趕緊報警，民眾還向警方表示，自己也有被路燈電到，感覺到麻麻的。

錢男遭電擊後，左前臂至左手腕有明顯電擊痕跡，相驗證明書記載死因也為「電擊性休克」，所以錢男家屬跨海提告，要求高市府工務局養工處賠償精神撫慰、扶養費等共1165萬元。

但養工處表示，大陸地區並無台灣的《國家賠償法》，且錢男為大陸地區人民，依法不能適用我國的國賠。

高雄地院審理時，根據憲法來說，大陸地區人民也是中華民國人民，且該路燈曾於2018年2月15日因漏電維修，足認路燈倘未經妥善管理，確有發生漏電之可能，所以判養工處須賠償精神撫慰金等共463萬元，兩造均不服上訴至高雄高分院。

二審合議庭調查時，確定案發前半年，此路燈確實有發生漏電情形，且後來沒有維修，並根據證人證詞及相驗報告等證據，認定養工處維護不當，確有過失；審酌大陸有扶養補助，扣除700萬元扶養費後，認為應給付錢男家屬精神撫慰金等共463萬元比較合理，所以維持原審判決。

錢男的委任律師鄭瑞崙表示，此案勝訴的關鍵在於台灣的憲法把大陸地區視為我國固有疆土，2岸人民關係條例的相關條文也認為大陸地區人民亦為中華民國人民，該條例及國家賠償法，並無禁止大陸地區人民請求國家賠償的規定，所以大陸人適用台灣的國家賠償法，並無違誤。