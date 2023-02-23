高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區爭議至今未停，部分反對居民組自救會，過去也曾到高市府陳抗。高市府地政局今邀地主、重劃會面對面開溝通協調會，但許多與會反對地主態度堅定，高喊「抗議」、「我們只要我們的家」。高市地政局表示，若經過會議討論過後，仍有不同意的地主，地政局也有可能會剔除這些地主，重劃區的範圍將會交給重劃會規畫。

大寮區74期伍厝自辦市地重劃區23日開重劃會與土地所有人溝通協調會，反對的自救會成員一早先到大寮地政事務所前外，高舉「停止掠奪家園」、「護祖產、保家園」、「憲法保障人民居住權」等牌子，並高呼：「抗議！」、「我們只要我們的家」，政大地政系教授徐世榮也到場聲援，他認為現行自辦市地重劃只要透過多數決方式，就能掠奪相對少數的財產和土地房屋，且違背憲法。

與會地主大多是不同意，表達意見時情緒相當激動。（洪靖宜攝）

自救會提到地主日前收到地政局發文的通知單，卻是分成4個時間場次來開會，且通知單上單位竟是分配科，反問：「難道是要把我們分配出去了嗎？」，反大寮區74期自辦重劃自救會長林錢寶說，自救會共有86位地主，其中有27戶房，立場就是不要納入重劃，其中許多低收入戶，只會讓居民生活更陷入困境。

協調會中多數地主表達不同意意見，許多地主情緒激動表達訴求，頭綁布條反對，不願搬離。高市府地政局則表示，民眾於今年1月19日到市府陳情，當時就有允諾地主們會開溝通平台會議討論，而今天大多抗議民眾都是處於不同意的階段，若經過會議討論過後，仍有不同意的地主，地政局也有可能會剔除這些地主，重劃區的範圍將會交給重劃會規畫。

地政局提到，之後會繼續開溝通平台研討，盼望除了部分團體人士外，可以給不同意見的個體戶有表達意見的平台。該協調會於23日下午及下午各辦理2場，24日也將分上下午辦理2場。