土耳其大地震造成重大傷亡及災損，迄今已知造成逾3萬6千人不幸喪生，逾10萬人受傷。外交部日前接獲土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)的請求後，即與國防部聯繫協調，自2月13至15日連續3日派遣軍用卡車10輛及國軍弟兄30名，協助載運國人愛心物資至桃園機場轉交土耳其航空送往災區。由於國人捐贈的愛心物資大幅超過預期，國防部再應外交部之請同意延長支援運送，終於16日圓滿完成階段性運輸任務。

外交部表示，國軍此次執行任務達80趟車次，運送愛心物資總重達116.7噸，讓國人愛心賑濟物資得以更快速度送往土耳其災區，再一次展現我國協助土耳其救災的愛心與能量。

外交部指出，駐台北土耳其貿易辦事處已多次對我國政府及國人公開表達誠摯感謝。根據該處統計，截至16日為止，累計募集的救災物資數量已達348公噸(尚未計入直接送往機場倉儲的大型物資)，該處也持續積極協請土耳其航空，將我國人愛心物資迅速送至前線災區。