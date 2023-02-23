外交部長吳釗燮與國安會祕書長顧立雄，在21日晚間抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，在駐美代表蕭美琴的陪同下，與美方高層官員就台美之間的國安議題閉門會議。對此，民進黨立委趙天麟表示，相信台美之間互信跟長期相近的關係，在質跟量上只會更加深更拉長。國民黨立委江啟臣則呼籲，在國際局勢複雜下，高層對話後，外交部長應該也要對國人說清楚。

趙天麟表示，相信台美之間互信跟長期相近的關係，在質跟量上只會更加深更拉長，很樂見這樣的方向，會讓台灣的國防得到首屈一指的軍事，美國強國的協助跟幫忙。

至於蔡總統是否可能訪美，趙天麟說，台美斷交後受到極度矮化，連部長實質進行很多年也沒辦法進入華府，所以昨天到AIT這樣討論，在位置上有突破的意義，蔡英文總統訪美這件事雖然不知道，也不需要在這裡探究，因為我相信當大家有互信基礎，很多事情就會水到渠成。

趙天麟說，台灣旅行法通過後讓台美雙方的交流關係正常化，是這個法案很重要的精神，過去法案通過後在政府單位很多時候都是參考並不會實踐，但這次不僅我們的外交部長可以進入到華府，看到華府的外交高層也予以會談之外，還讓媒體可以守在那邊去拍到歷史性的畫面，都是美方所允許才有可能。

江啟臣則表示，台美高層對話行之有年，只是比以往明顯高調，一定有政治意涵和目的，美方允許到華府開會，某種程度是要突顯美方挺台的動作，這個做給北京看也是做給台灣看，對於我們來說，除了這些形式上相對於以往明顯，其實更希望看到台美在實質合作上，不管國安或國防經貿等方面，實質內容也是國人期待。

不過，江啟臣也呼籲，高層對話後，我們的國安高層外交部長應該要對國人說清楚，目前台海情勢緊張，國際情勢複雜，拜登也到烏克蘭，王毅到俄羅斯，台美保持互動，台美之間實質合作上未來要做哪些事，國安高層應該要說清楚講明白。

江啟臣也透露，蕭美琴日前到立法院茶敘，有提到美方的高層訪台規畫，除了議長還沒提計畫，包含眾院的主席等都有訪台計畫，也表示他們會來，至於是否會來台舉辦公聽會也很關切；他呼籲，就算要辦公聽會應該要來立法院辦，否則是違反主權國家的定位，外交部應該要跟美國做好溝通，蕭美琴也說會溝通做好妥適安排。

至於美國眾議院議長麥卡錫是否會來台，江啟臣說，一般推測是有可能今年春天來台，但最近中美情勢變化快，也增加很多變數，應該會談到相關事情，至於是否拖到明年大選結束有很多變數，他也說過，他擔任議長就會來台灣的事實，應該不會改變。