配合桃園航空城計畫區段徵收，桃園市大園區竹圍里將消失走入歷史，許多居民已搬離，長期居住竹圍的藝術工作者「鬧熱工作室」以影像記錄在地人文與地景變遷。今起連3天舉辦「廢城影展」播映5年來拍攝的作品，邀請竹圍人觀影回味，下月也將搬走的鬧熱工作室也敞開大門開設市集，琳瑯滿目的寶物等你來認領。

廢城影展首日觀影民眾合影。（蔡明亘攝）

鬧熱工作室表示，影展播放的影片多為5年來記錄竹圍在地街區與人物的精華，題材包括生活趣事、超市及先前舉辦的空城祭等，呈現城市的新陳代謝，公開多部從未露面的好作品，也算是送給里民的新年禮物，中場休息與映後時間，可以喝茶閒聊分享心得，邀請民眾一同來觀影。

鬧熱工作室敞開工作室大門開設「敢愛就來冬末迎春兔兔平安鬧市集」，今起至29日中午結束。（蔡明亘攝）

廢城影展今起展至27日，連3天下午2時30分至4時，播映「XXXXX竹圍獨家首映」、「仁愛一街」、「放馬過來」、「Now The Trailer」、「家嘉Jump 2022」、「空城祭Trailer」、「Was家嘉超市」、「大樹公」、「這是小裸，你知道的」及「No Tomorrow Boy」共10部影片。

今影展首日，經常從觀音回到竹圍參與社區活動且也有現身影片中的李戴文女阿嬤與其兒子李國源也到場觀賞，李國源分享，感謝鬧熱工作室以特別的方式將他的故鄉變化記錄下來，是非常有意義的行動。另名觀影民眾也說，未來竹圍會因航空城計畫變了樣貌，現在透過影像記錄，分散四地的竹圍里民未來看了相信心中感觸會非常深。

廢城影展今起展至27日，連3天下午2時30分至4時。（蔡明亘攝）

鬧熱工作室也敞開工作室大門開設「敢愛就來冬末迎春兔兔平安鬧市集」，今起至29日中午結束，有許多古著、配件及增添氣氛的道具，都是各自充滿回憶的寶物，期待有緣人帶回家，現場也有畫春聯、拍全家福等活動，邀民眾同樂。鬧熱工作室提到，下個月將搬離竹圍，這次是最後一次在竹圍過年，特別辦影展與市集，以竹圍為主角，讓大家留下珍貴的回憶。