副總統賴清德5日到新竹市香山九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」參訪，大讚老闆許志豪懷抱理想回到故鄉打拚，也榮獲全國模範漁民。賴清德並未受訪，前市長林智堅、副市長沈慧虹也並未出席，賴清德晚間6點半將赴竹市舉行「向黨員報告」政見發表會。

「竹魚水產」第二代掌門人許志豪返鄉承襲家業10年，承接父親許順隆「友善養殖、不用藥」的風格，耐心培育烏魚3年後，配合每年冬季九降風來臨，再進行風乾熟成，也運用魚蝦共生的生態養殖法，既節能也讓魚蝦更健康。

賴清德今到「竹魚水產」觀摩，許志豪則示範如何烹調烏魚子，並詳細解說烏魚子生產過程。賴清德說，今年總體經濟不錯，歲收有增加，超過原來設定的經濟目標，蔡英文總統已宣布，中央可動用的是3800億元、地方是700億元。

賴也說，明年若景氣不好，3800億元當中，有1000億元要規畫來因應，幫忙受影響的產業。政府就是要讓台灣的經濟更加有韌性，不會因景氣不佳受到影響，也會幫助農漁產業的基礎建設。

許志豪說，他返鄉承襲家業10年，承接父親許順隆「友善養殖、不用藥」的風格，耐心培育烏魚，配合每年冬季九降風來臨，再進行風乾熟成，另也運用魚蝦共生的生態養殖法、推動食魚教育入校園，實踐從產地到餐桌的精神。