行政院長蘇貞昌民調直落，內閣恐在農曆年前大換血，國安會秘書長顧立雄、前副總統陳建仁現在都被視為接任閣揆的熱門人選。媒體人張禹宣今（30）日在臉書斷言，陳建仁才是蔡英文的首選，而蘇貞昌下台目前也成為總統蔡英文、副總統賴清德二人的共識，從「還稅於民」一事就可以看出，蔡、賴子弟兵已經在狠狠打臉蘇貞昌。

張禹宣表示，過往牢不可破的「蘇蔡體系」隨著九合一大選慘敗，蘇貞昌民調雪崩式的掉到34.7%，蘇已經變成失去功能的「擋火牆」，更可以說是蔡英文的負面資產，然而蘇貞昌「戀棧權位」徹底打壞蔡英文的布局，不過這也讓蔡、賴兩人在選後首度有了共識。

張禹宣分析，行政院長不管由誰接掌，擋在前面的「路障」都必須剷除，因此當行政院甫拋出「N倍券」構想時，蔡、賴子弟兵就馬上串聯提出「發放現金」的構想，此舉更可以看做是「跨派系」狠狠的洗臉蘇貞昌，也無疑敲響了他任期倒數的警鐘。

對於蘇貞昌的問題，張禹宣直言，他權力、位置一把抓，其他派系在他眼中非我即敵，專權武斷的作風更是讓林佳龍、徐國勇都吃過悶虧，他在去年五倍券以及疫苗施打年齡爭議上就已經遭到其他派系圍剿，但最大的區別是蘇貞昌這次不願放手。

張禹宣認為，以蔡英文當前的立場，早就有意收回遭到蘇系把持已久的閣揆大位，且她面臨大敗，王權又搖搖欲墜，執掌行政院才能確保剩餘任期安穩度過；而賴清德未來即便掌握黨機器，但對閣揆應該還是有想法，隨著蘇貞昌的威脅加劇，這才讓互不信任的蔡、賴有了共識。且從蔡英文想要確保王權鞏固，就能推斷陳建仁擔任閣揆的機率，正在大幅度的上升。