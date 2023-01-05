閣揆蘇貞昌昨(4)日宣布，對於超徵稅收的其中1800億，將以每人發放6000元現金的方式執行。但也有人質疑，如果再把1800億發到市場，會不會加劇通膨狀況，財經網美胡采蘋在粉專《Emmy追劇時間》發文釋疑，1800億到市場，貨幣只會多出0.3%到1.8%之間，缺乏物資才是當前首要的通膨因素。

胡采蘋認為，發錢怎麼可能通膨，台灣M1a（通貨淨額加企業及個人在貨幣機構之支票存款及活期存款）是十兆，台灣的M1a加活期儲蓄存款加準貨幣(M2)是57兆，就算發了1800億，整個市場的貨幣只會增加0.3%到1.8%之間，而且在這個時間點，裡面肯定有一大堆是買年貨或包紅包，前者流進M1、後者流進M2，其中後者根本不會進入市場。

胡采蘋表示，對於政院發錢，民眾大可以不用太擔心，現在首要的通膨因素是沒有雞蛋、沒有物資，「1800億只能填牙縫，因為貨幣總量是很大的，解決缺貨和輸入性通膨會比較要緊，真的很缺貨！」她舉例，現在情況就像，「我要訂某米其林年菜，忘記寫行事曆，才晚了一天，什麼都沒剩下給我。」

針對這次的還稅於民，蘇貞昌表示，超徵稅收1800億將預留400億，用在應付不時之需，其餘1400億讓全民共享，同時行政院將提特別條例草案送立法院審議，待三讀通過，方有法源依據。行政院官員補充，農曆年前完成程序難度高，可能要等到3月才會開始正式發放。