關於2022年超徵稅收4500億，綠委高嘉瑜批是政府失靈，但民進黨則不承認此說法，堅持超徵是經濟成長的結果。媒體人逆風的烏鴉今(11日)指出，2021年預估的2022年經濟成長率，恰好是少有的高估；且2021年同樣是超徵4000多億，為何讓這麼大的誤差再度發生？所以一個是政府算錯很無能是傻子；另一個是政府明明知道這樣算有問題，但還是堅持這樣算，好製造出大量超徵，形塑經濟情況很好的假象，根本就是騙子。

「騙子與呆子，選擇當騙子。」逆風的烏鴉在臉書發文表示，關於2022年「超徵」4500億稅收到底是不是「政府失靈」，高嘉瑜被民進黨罵得很慘。很顯然，民進黨是不想承認「政府失靈」這個說法的。他們還是堅持超徵是因為經濟成長超乎預期帶來的結果。但實情顯然不是這樣。

他提到，政府在估算會有多少收入時，有個很重要的指標是經濟成長率。如果比較馬政府時期和蔡政府時期的超徵和赤字情況，幾乎可以發現一件事：馬政府期間幾乎每年都面臨經濟成長率高估的情況，因此造就了預算赤字。至於蔡政府正好相反，歷年大概都是「低估」經濟成長率。

「所以你會說，由此看來超徵不是很合理的嗎？其實不然。」逆風的烏鴉指出，在蔡政府這幾年裡，2021年預估的2022年經濟成長率，恰好是少有的高估。2021年編列預算時估計的經濟成長率是3.8％左右，但實際上的經濟成長率卻是3％左右，這就很奇怪了。明明是高估，卻是超徵？

逆風的烏鴉還質疑，另一個蹊蹺是，之前文章有人回文，說超徵主要來自營所稅。而2021年同樣是超徵4000多億，同樣超徵主要來自於營所稅，這證明其實前一年在估算營所稅時就已經有很大的誤差，那為什麼沒有重新調整計算方式，反而讓這麼大的誤差再度發生？

烏鴉強調，所以答案只有兩個：一個是政府很無能，雖然先前算錯，還是決定繼續算錯，根本就是呆子；另一個可能是政府明明知道這樣算有問題，但還是堅持這樣算，好製造出大量的「超徵」，形塑「經濟情況很好」的假象，根本就是騙子。

「很顯然，在這兩者之間，政府選擇了當騙子，而不想當傻子。」烏鴉直批，另外順便一提：現在民進黨在要求地方政府也跟進發錢。這根本開玩笑。說超徵是因為經濟好的是民進黨，而且讓超徵而且是大量超徵成為常態的也是民進黨，自己挖的坑要別人跳，是瘋了嗎？