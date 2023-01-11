原子能委員會主委謝曉星遭控涉嫌性騷擾，行政院調查結果11日出爐，認定謝曉星對女性部屬的言行，為性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾，謝得知結果後隨即請辭，而行政院長蘇貞昌也認為不當言行影響公部門之聲譽，有負人民之信賴付託，即日起免除其職務，另移送監察院調查究責。

行政院指出，某週刊於2022年10月間報導謝曉星對女性部屬的言行疑似涉性騷擾事件，蘇貞昌立即指示由行政院秘書長李孟諺召集組成專案小組。歷經3個月，約詢原能會相關職員15人及謝曉星。專案小組於2023年1月9日召開評議會議討論調查報告，一致通過認定謝曉星對女性部屬之言行成立性別工作平等法第7條之性別歧視及同法第12條第1項之敵意工作環境之性別騷擾。

專案小組認為，被調查人對秘書或機要之選任，以及對部屬工作配置及請假之對待，因性別而有不當之差別待遇；另於選任秘書或機要人員之標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力之私人問題，成立性別工作平等法第7條之性別歧視。

專案小組指出，謝曉星對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境之性別騷擾。

而主委於得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委一職。蘇貞昌在得知本案調查結後，認為謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負人民信賴付託，情節重大，已不適任主委職務，即日起免職。

行政院指出，謝曉星身為部會首長，位居要職，而人民對政務官的言行表現期待甚高，其動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率，但經專案小組調查認定其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾等不當言行，實屬不該，行政院對有政務官涉此違反性平事件深表遺憾，對本件相關女部屬之人格尊嚴所造成的負面影響或傷害表達歉意，並決定除公布本案調查報告外，另移送監察院調查究責。

此外，行政院表示，在個案調查同時，也啟動盤點檢討現行防治性騷擾機制有無不足之處，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主本人在職場所為性騷擾之處罰，現行法令規定之處理機制未盡完備，政委羅秉成已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治；另亦責成性別平等處督導各機關加強性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。