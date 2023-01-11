原能會主委謝曉星去年遭會內職員爆料涉及性騷擾女下屬，行政院今(11)日公布調查報告，謝曉星已被行政院長蘇貞昌免職，並移送監察院調查。原能會表示，未來將強化同仁性別平等觀念，並健全性騷擾事件的內外部申訴管道。

謝曉星去年遭媒體爆料選任部屬像「選妃」，肢體接觸與言語常涉性騷擾，導致任內有多位秘書主動離職，在朝野多名立委要求下，謝曉星之後自請停職多日，並在今日遭免職。

針對行政院要求各機關加強公務人員(含政務人員)的性別平等教育訓練與宣導，原能會表示，此刻正通盤檢討「行政院原子能委員會性騷擾申訴調查處理要點」，明定機關首長如涉及性騷擾事件，應轉陳具指揮監督權限之機關決定或向地方勞動機關提出申訴，健全會內性騷擾事件的內外部申訴管道。

原能會指出，未來也將會性別平等教育訓練列為重點，區分中、高階主管及基層同仁，以案例方式提升拒絕性騷擾意識，強化本會同仁性別平與性別騷擾防治等觀念。