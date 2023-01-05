根據《TVBS》民調中心今天（5日）公布的蔡政府最新民調，總統蔡英文的滿意度與去年連任兩年時相較變化不大，但仍低於4成。至於行政院長蘇貞昌滿意度33%，為上任四年以來最低點，不滿意度達54%。

蔡英文連任至今兩年多，她的整體施政表現，有36%民眾表示滿意，50%則表示不滿意，13%未表示意見。蔡英文的滿意度與去年連任兩年時相較，變化不大，雖未明顯受到九合一選舉挫敗的影響，但滿意度仍低於4成。

至於副總統賴清德，則有41%民眾表示滿意，較去年6月所做的調查增加4個百分點，28%則表示不滿意，減少4個百分點，但有31%民眾並沒有表示意見。

九合一選舉民進黨敗選，蘇貞昌請辭閣揆獲總統蔡英文慰留，有33%民眾表示滿意蘇貞昌這段期間的表現，但較去年6月時調查略降1個百分點，是蘇貞昌擔任院長以來，歷次調查的低點，而不滿意的比例為54%，是歷次最高，另有14%則表示沒意見。

該民調是《TVBS》民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於111年12月28日至112年1月4日晚間 18時30分至22時，共接觸1354位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本 1086位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣。