新北市長侯友宜被視為民進黨2024最大假想敵，侯友宜則表示，每一個人都有自己的角色。前台北副市長李永萍認為，侯友宜能化解民進黨本土牌招數重要的一張牌。

李永萍1日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》中表示，民進黨不但沒有「謙卑謙卑再謙卑」，而是「驕傲驕傲再驕傲」可是侯友宜不用這種標題。他也不搞文青，而是直接細數他過去4年政績，說新北市全部的公托，是五都總和加起來的量，表示他做了很多。可是他沒說做了多少，只是說我們還不足。

李永萍接著指出，侯友宜並不是像民進黨一樣，整天就是教訓人民。像蘇貞昌拿那麼長的棍子說，你看，我們經濟這麼好，好像一副你們這些人整天覺得生活不好，都是不應該的。蘇貞昌就是民進黨那種高高在上的態度，覺得好像他們做得很好。

李永萍指出，可是侯友宜卻覺得，我們做得很好，可是還不夠、還不足，然後甚至說他還要反省、他們團隊還要努力。侯友宜這樣的態度，跟他本身很接地氣的本土味有關，侯友宜確實在藍營中，是能化解民進黨本土牌招數重要的一張牌。