新北市長侯友宜是及副總統賴清德，最可能在2024總統大選這一局對上；台灣民意基金會董事長游盈隆認為， 侯友宜是否有「疑美論」及世界賴清德的「和平保台」，兩人觸及的問題都環繞著，「在複雜的美中台三角關係中，台灣應扮演的角色」；兩人都應該對外說清楚。

游盈隆今在臉書指出，侯友宜最近動見觀瞻，元旦一句「我們絕對不是強國的棋子」，竟引起社會廣泛的注意，還不斷被追問「強國指誰？」當然，這是因為他很可能參選2024總統所引起的。

他說，無獨有偶，民進黨2022慘敗後，黨主席候選人賴清德去年12月24日高雄黨員座談會上提出「和平保台」，因和民進黨一貫使用「抗中保台」一詞不同，也引發關注。事實上，賴侯兩人觸及的問題是相關連的，就是，「在複雜的美中台三角關係中，台灣應扮演的角色」。那的確是一個非常複雜且張力十足的問題。

他說，最近台灣吹起一陣陣的「疑美論」，嚴重質疑美國對台外交與軍事援助的動機，包括美國國會剛通過的「國防授權法案」（National Defense Authorization Act NDAA)，擔心美國積極保護協助台灣的種種作為會傷害台灣。

他說，從最近一次朋友聚會的經驗，他開始覺得，連當過立委的民進黨人也憂慮台灣成為美國的棋子時，「疑美論」已經悄悄地「入島、入戶、入腦、入心」了，而這當然不是好現象。

他指出，因為「疑美論」就好像金庸小說「倚天屠龍記」中的「十香軟筋散」，據說此毒無色無香，藥性一發作便全身筋骨酸軟，內力半點都發揮不出，解藥和毒藥表面無異，若中毒者再服毒藥則氣絕身亡。民進黨這方面論述能力低下，也是「疑美論」甚囂塵上的原因之一。

他說，侯友宜可能中了「疑美論」的毒嗎？如果「疑美論」在侯友宜心中逐漸成形，對侯友宜參選2024總統是資產？還是負債？如果侯友宜持「疑美論」觀點當選總統，對台灣是好事，還是壞事？對兩岸關係會帶來什麼衝擊？對東亞區域和平穩定和世界局勢會帶來什麼影響？一連串的問題都值得台灣人認真思考，特別是有機會當選總統的侯友宜。

至於賴清德提「和平保台」，他說，如果是想藉以對外界表示「他上台以後會走自己的路」，不會和蔡英文「抗中保台」路線完全一樣，是可以理解的，雖然他覺得這口號鳥鳥的。但「和平保台」與「抗中保台」兩者之間究竟有何重要同與不同？是需要好好說清楚講明白的，否則必有嚴重政治後果。