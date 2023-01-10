對於內閣改組聲浪不斷，前副總統呂秀蓮今接受媒體主人黃光芹專訪時，舉2005年蘇貞昌當民主黨主席為敗選負責，當晚他知恥近乎勇，鞠躬道歉，收拾包袱不見人影，知道該負責，「我了解他是這樣政治人物」。

提到內閣改組，呂秀蓮說，2005年蘇貞昌當民主黨主席，當時黨部評估贏10個縣市，但最後只贏6個縣市，當晚蘇之恥近乎勇，鞠躬道歉，收拾包袱不見人影，知道該負責，「我了解他是這樣政治人物」，這次會拖那麼久，可能是蔡總統在考慮要換人，因為換也要換對人，也可能等立院會期結束，「我們這樣期待」。

她還說，但一直以來一個貓膩也存在，2020年，817萬人投票支持蔡總統時，是民進黨全盛時期，習近平是最大助選員，選完後立院會期結束，蘇院長內閣總辭，蔡總統記者會全面支持蘇院長，還加一句話非常重要，今後四年還要重用蘇院長；通常行政院長任期沒保障，沒有一位總統把人事任命權那時就繳械，顯然人事支票已經開下去，真正貓膩在那。

她說，蘇貞昌當行政院長、蔡英文當副院長時，中間一些很不愉快，為何倒轉過來，蘇院長甘心做她的屬下，蔡總統也對蘇百依百順。

她認為，敗選跟執政很傲慢又失能，絕對有關係。「我了解的蘇院長是知所進退的人」，這次為何不放？恐怕有原因，若有改組，那就蘇受冤屈。