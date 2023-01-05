去年全國稅收超徵4500億，行政院長蘇貞昌昨公布「還稅於民」方案，拍板每人普發6000元，而針對稅收超徵引發批評，質疑政府透過不當的賦稅制度，超收人民的錢。蘇貞昌5日痛斥，這是錯誤且扭曲的評論，強調之所以出現去年稅收實徵數比預算數多的情況，主因是去年的經濟成長表現出色、超乎預期。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述，蘇貞昌說，去年底蔡英文總統舉行國安高層會議，就全國稅收可望超過預算數4500億，扣除應分配給地方政府的700億，中央政府可運用的部分為3800億，而稅收超徵或短徵代表當年度經濟表現，卻有部分人士將稅收超徵刻意扭曲為政府透過不當賦稅制度，超收人民的錢，這是錯誤且扭曲的評論。

蘇貞昌解釋，之所以會出現去年稅收實徵數比預算數多的情況，主要是台灣去年經濟成長表現出色、超乎預期，原來編列預算的是5.86％，實際經濟成長為百分之6.53％，這是經濟成長比原來估算高，而超徵稅收有8成來自盈利事業所得稅，主因是2021年上市櫃公司獲利較過去大增7成之多，代表政府行政效率和全民努力成果。

蘇貞昌說，過去政府曾在2009年短徵2500多億，導致2010年中央政府不得不舉債4000多億，而這幾年來，儘管台灣接連面對美中貿易衝突、百年大疫、歷史大旱、俄烏戰爭及美國升息及全國通膨等考驗，但在蔡英文領導下，這2年創下亮眼經濟表現，政府稅收超出預期，可以用來做好建設、推動諸多福國利民的措施。

蘇貞昌提及，政府落實經濟成長果實與全民共享，為國人加薪、減稅，並在元旦推出16項惠民措施。比如去年實現班班有冷氣、中央廚房大帶小、生生用平板，給予史上最大規模租金補貼，給長者、弱勢族群的照顧也大幅增加。

他進一步指出，蔡總統裁示3800億的運用分為3個面向，1000億額外撥補勞健保財促缺口、電價補貼，從源頭平抑物價；1000億為加強韌性經濟方案，減輕人民生活壓力，協助產業轉型，剩餘1800億除預留經費應變不實之需，並提出全民共享方案。

因此，蘇表示，他昨已說明，政府將預留400億預留款，其餘1400億用於每人普發現金6000元，現已請各部會積極盤點，就法源依據、預算編列，以及各項行政作業執行細節縝密規劃，儘速提出相應作為，希望開春後能給全民一個祝福。

針對不需要修法的部分，他表示，行政院去年3月起至12月針對中低收入戶每人加發750元、500元生活補助，而前天他也核定再投入45億延長此補助達1年，中央將在明年下班前，將核定款項分配數額提供給地方，以利後續撥款作業，期望能在年前準時入帳，並延續1年，讓60萬名弱勢民眾能夠感受到政府照顧的美意，溫暖過年。