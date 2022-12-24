國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，屆時台北市大安區立委任期不到1年，依規不用補選，引發討論，連國民黨內都有反對聲浪，國民黨台北市議員秦慧珠今受訪時就坦言，這件是對國民黨而言是「減分」，她要站在為國民黨好的角度，呼籲林奕華「馬上辭職（立委）、馬上就職（副市長）」。

秦慧珠今天表示，國民黨事先沒和議員溝通，顯然這樣的決策過程沒辦法取得大多數選民、包括議員的支持諒解，其實國民黨議員對這個也有意見，民意也有反對的聲音，對國民黨來講這件事是「減分」，因為國民黨才剛罵民進黨不要有執政的傲慢，現在國民黨剛選上市長，想怎麼做就怎麼做，副市長晚點就任、導致補選取消，有點讓大家覺得，國民黨剛執政就落入執政的傲慢。

秦慧珠坦言，其實這件事就國民黨來講，不支持的占多數，因為處理不夠周延，對國民黨是減分，她真的覺得林奕華應該馬上辭職、馬上就職，讓這個選區馬上補選，否則這件事對林奕華個人及國民黨、準台北市長蔣萬安而言是減分的。

秦慧珠說，國民黨會做此考量，可能會有很多議員還沒就職就想搶林奕華那席，會讓大家覺得紛紛覺得有落跑問題，而不只是議員，其他的不分區立委也想選也是個問題，另外的考量可能是因為，王鴻薇目前已經在打選戰了，大安區又打立委不選，兩邊作戰對國民黨來說，市黨部可能沒有時間，坦白說國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也很辛苦，沒時間應付很多選戰，「一定經過很多考量才做決定」。

秦慧珠強調，她是站在為國民黨好的角度，她認為，這樣的決定如果對國民黨加分是很好，沒有加分、也沒減分的話也還好，但這決定對國民黨來講，會被抓住小辮子一直打，就是扣分，就目前的情況來看，對國民黨當然是不好的。

國民黨台北市議員王欣儀則說，補不補選各有優缺點，頻繁選舉、補選，確實讓有些民眾覺得困擾，但若現在補選，有現任立委的傳承延續，加上名氣可用，這席立委的贏面其實相對是大的，所以如今甚至包括一些深藍選民也有所質疑，不補選是拱手讓人，市府一個多月少一個副市長，大安區將近一年少一席在地區域立委，「讓民進黨可以有見縫插針，操作民怨的機會」。

至於不補選是否考量黨內內鬥，王欣儀則認為，適合的人選也不多，只要比照王鴻薇選區的模式，有公平的徵召機制，反而比較簡單，但現若在沒有現任立委的優勢之下，未來的立委初選以及2024的大選，恐怕都會變得更加複雜、困難。