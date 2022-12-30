士林地檢署昨兵分多路搜索高端與其母公司基亞生物科技，調查涉嫌內線交易案。立法院國民黨團今呼籲，檢調查辦應勿枉勿縱，除涉案公司內部外，也應調查相關政務官及其家屬有沒有涉入內線交易，不要只查基層與小咖。（國民黨團提供）

士林地檢署昨兵分多路搜索高端與其母公司基亞生物科技，調查涉嫌內線交易案。立法院國民黨團今呼籲，檢調查辦應勿枉勿縱，除涉案公司內部外，也應調查相關政務官及其家屬有沒有涉入內線交易，不要只查基層與小咖。

國民黨團總召曾銘宗更點名，衛福部長薛瑞元抹黑國民黨打擊內線交易是做空股票，如今檢調著手查辦高端內線交易，薛應該下台，若堅不下台國民黨團「絕不善罷甘休」，將拉高抗爭指向行政院與總統府，「誰敢留薛試試看」。

曾銘宗表示，高端董事長就是過去曾發生20根跌停板重大炒股事件的基亞負責人張世忠，公司形象差，如今民進黨政府傾全力護航、培植高端，竟然也發生內線交易，已影響全民打高端信任度，後續將追究政務官政治責任。

黨團副書記長謝衣鳯也說，2月22日當時衛福部長陳時中稱10年前浩鼎案重傷台灣生物科技，國民黨現在再打擊高端，高端就要倒了；10月2日薛瑞元說國民黨打高端是為做空股票，現在檢調在查內線交易，難道也是要做空高端？

謝衣鳯指出，衛福部在高端新冠疫苗二期實驗報告未完成前就給緊急使用授權（EUA），之後疫苗保護效益還是疾管署做的，之後被9度檢舉高端內線交易檢調也沒有辦，現在選後才要啟動，那也應把衛福部強力護航也辦一辦，給全民交代。

立委費鴻泰表示，高端2016年至2018年營業額是零，2019年營業額112萬元，2020年營業額1150萬，但在民進黨政府護航高端取得新冠疫苗EUA後，去年營業額才飆高達32.8億元。

費鴻泰說，高端2020年要增資，證期局原未通過，但約1個月後有立委等人介入後還是通過，當時股價30至60元，就開始有人價購股票，之後還發生9次異常交易，說裏面沒有內線交易，「打死我都不相信」，不是內線交易機率幾乎是零。

費鴻泰提醒，股市內線交易不處理，沒有人會相信股市；如果政府明知有黑手卻不斬斷，那就是不及格的政府。

立委賴士葆說，高端內線交易案選前即遭9次檢舉，但檢調卻紋風不動，道地政治性考量，現在才開始要查，那是因為民進黨選輸了，若民進黨勝選，這個案子可能就沒有了。

但賴士葆仍質疑，民進黨政府阻擋各界購買疫苗就是護住高端股價，如今檢調只查公司內部，縮小打擊面，但實際上有些政治人物、官員等外部人士，也提前知道內線消息買賣股票獲利，希望檢調除惡務盡，不能只讓基層當替罪羊。

黨團書記長李德維表示，高端連連虧損，股價卻大漲，得到政府大單隔天卻跌停鎖死，其中一定有內線炒股，如今檢調終於出手，35萬公務員中難免有敗類，希望檢調好好揪出來。

黨團副書記長洪孟楷表示，高端內線交易案是發國難財、疫情財，尤其是牽扯人命關天的疫苗，還敢在這種議題上內線交易大賺特賺，下十八層地獄也不為過，支持檢調從最重量刑。