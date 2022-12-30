蔡總統日前拍板義務役期恢復1年；國民黨北市立委補選候選人王鴻薇今批評對手不斷扭曲她對兵役制度的談話，還酸民進黨對她的攻擊就是「抗中保農」。民進黨候選人吳怡農30日前往晴光受訪時，反酸王鴻薇「口號很多、標籤也很多」另，吳怡農也在臉書呼籲中央「擴大現金補貼」，讓大家過好年。

針對兵役延長議題，王鴻薇重申，一開始就明確表態不反對兵役改革，但在兵凶戰危時，恢復1年役期家長難免擔心，政府本來就應該跟人民說清楚，而民進黨、吳怡農陣營扭曲她的談話，就是「抗中保農」，但九合一選舉已經證明，「抗中保台」牌無助選舉。

對此，吳怡農今赴晴光商圈掃街前受訪時說，「我的對手口號很多、標籤也很多」，每位候選人、政治人物，都需要為自己言行負責，現在最重要的是1月8日投票日，希望選民都可以出來支持一位正向、認真、乾淨的候選人。

另，吳怡農在臉書在呼籲中央「擴大現金補貼」，吳怡農表示，過去一個月經常搭計程車跑行程，司機大哥看到我總會反映經濟問題；在街頭、在市場，也有民眾急切的說，日子很辛苦。

吳怡農再說道，馬上就是農曆新年，政府已經宣布在研擬各項振興與紓困的方案。如果政府財政許可，建議儘速規劃發放現金補助，讓大家好領取、好使用，平平安安、順順利利過個好年。

吳強調，明天早上蔡英文總統要針對國內的經濟總體情勢、產業及民生困境召開「國安高層會議」。在2022年的最後一天，我希望政府能夠以務實、便民的態度，以最高的工作效率，對需要的民眾提供更快、更多、也更好的協助，同時也對景氣的提振、就業的改善，提出通盤的規畫。