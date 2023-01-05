行政院蘇貞昌昨（4）日表示，1800億超徵稅收扣掉必要支出後，將每人發放6000元，然而民進黨台北市立委補選候選人吳怡農昨卻喊出，「發現金是就一時的」，籲政府關注長期政策，再次被外界視為跟黨中央不同調。前立委郭正亮今（5）日在節目《新聞大白話》中表示，吳怡農講話太自我，其實連旁邊幫忙輔選的高雄市長陳其邁，對他說的話都是有點不高興。

郭正亮指出，「超徵稅收」發現金在該立委選區是國民黨候選人王鴻薇提出來的，吳怡農在面對這個問題很尷尬，因為他跟對手辯過這個議題，他是反對發錢的，當然普發現金在民進黨裡面很多人提過，但總之吳怡農就是反對。

然而總統蔡英文、閣揆蘇貞昌現在急轉彎發錢，郭正亮認為，一般的候選人在面對這種情況下，通常會順著主流民意講話，比如說一些，「民進黨體察民意，知道大家生活困難等等...」但吳怡農不願意說，陳其邁站在旁邊丟出「不然每天發？」是因為陳當下覺得，吳怡農還沒當選，也不是副總統賴清德，所以講那句話是有點不高興的。

郭正亮強調，吳怡農不是賴清德，如果他在賴的位階，當然可以講「獨立自主」的語言，但現在的情況是台灣99%的人民都同意發錢，吳怡農還在嘴硬。他也提到，吳怡農表面上是一對一的立委選舉，但廣泛的氛圍就是「小英屋漏偏逢連夜雨」，就算議題跟吳怡農沒什麼關係，但也會被外界對民進黨的整體看法影響到。