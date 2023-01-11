副總統賴清德參選民進黨主席，8日到嘉義市舉辦「向黨員報告」政見發表會，黨員炮聲隆隆，批中央應對輿情差、市長參選人應找深蹲地方扎根的人、地方不團結、要求民進黨堅持排黑及落實黨紀，賴清德說，對黑金「深惡痛絕」，請檢調「嚴加查辦」。而最近有一份最新的民調指出，有87％的民眾對賴清德沒信心，「連本命區台南都搞不定了，其他免談」，僅有5％的民眾有信心，「他是一股清流！堪比陳定南再世」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》9日對於「副總統賴清德表示，對於黑金深惡痛絕！允諾扮演桶箍角色，堅持排黑。對於把黑金政治從民進黨內部杜絕清除，你對他有信心嗎？」進行了網路民調，截至10日23時，已有4.8萬人進行投票，有87％的民眾認為「沒信心！連本命區台南都搞不定了，其他免談」、有5％的民眾認為「有信心！他是一股清流！堪比陳定南再世」、有6％的民眾認為「有點信心，他還是比一般的民進黨優秀」、另有1％的民眾則有「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「砍掉重練比較快」、「寧信世上有鬼，也不信民進黨那張嘴」、「民進黨不是黑金嗎？而且還謀財害命」、「不要傻了，真敢清，賴清德也不用選了」、「民進黨講幹話第一名，講的嚇死人 做出來笑死人」、「一個被網軍初選幹掉摸頭的人，他說要整肅黑金，大概連小孩子都不會相信」、「民進黨就是那黑金頭，怎麼可能滅黑金，別想了」。