2024年總統大選備受各界關注，其中新北市長侯友宜與身兼民進黨主席的副總統賴清德，更是一再被外界點名可望代表藍綠出戰。對此，一份針對相關議題的街頭訪問昨（16）日曝光，不少受訪民眾支持侯友宜，更有年輕人大讚他「市長做得不錯」。
中天政論節目《辣晚報》昨委派記者「辮子妹」，以「2024總統大選賴清德PK侯友宜，你支持誰？」為題，在台北車站對民眾進行隨機訪問，支持侯友宜的民眾指出「侯友宜比較親民」、「我住在新北市，侯友宜做得不錯」、「大眾普遍能接受侯友宜」、「綠色的已經跑票很多了」。
而支持賴清德的民眾，則表示「賴清德當市長時比較沒有負面評價」、「對賴清德比較了解」、「擔心藍營跟大陸有交易」。
另根據台灣民意基金會今公布的2024大選民調顯示，有34％的民眾支持賴清德，31.4％侯友宜，22.3％柯文哲，另有5％尚未能決定，7.2％沒意見、不知道、拒答。
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