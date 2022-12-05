搶攻除夕圍爐與春節家宴商機，瓦城泰統集團迎接新春佳節來臨，集結旗下泰式料理「瓦城」、「非常泰」、湖南料理「1010湘」與跨菜系中式料理「時時香」四大品牌，推出當日現做團圓饗宴，囊括各品牌明星菜色，更加入年節必備團圓菜與限定新菜，並依照份量分為6人小家庭與8人大滿足兩種組合，即日起至2023年1月18日開放現場與線上訂購。

歡慶新年，瓦城集團也推出三款年夜飯必備的團圓米糕，凡訂購年菜套餐即可加購，包含採用特製蝦醬覆上干貝、豬上排等鮮香好料的《豬肋排櫻花蝦米糕》，可於「瓦城」、「非常泰」雙品牌以優惠價998元加購；以噴香麻油搭配嫩脆松板豬的《櫻花蝦松阪豬米糕》則可於「1010湘」、「時時香」加購，優惠價1,188元。另外還有《團圓芋香紫米糕》，在綿密香濃芋泥與香Q紫米淋上南洋椰風淋醬，四大品牌皆可享用，加購價420元。

為感謝顧客，瓦城呈獻豐富超值年菜套餐外，再加碼贈送超過千元開運紅包，凡訂購年菜自取即可獲得。另為方便消費者享用年菜，瓦城今年將包裝升級為可重複利用微波的餐盒，並且附贈新春食尚保溫提袋，貼心優化取餐及用餐的團圓美味體驗。

泰式美味「瓦城」與「非常泰」的外帶年菜套餐，色彩繽紛的料理滿載涮嘴鮮香，打造充滿濃郁泰味的年節氛圍，分為6人經典小家庭4,388元及8人團圓大滿足6,288元。今年首度推出年菜限定新菜《黃金芝麻酥蝦餅》，滿溢的芝麻香氣與包裹鮮Q蝦泥的豐富口感，讓人越吃越涮嘴，另兩道限定年菜還有火紅酸辣湯頭搭配豐富海鮮的《鴻運酸辣海鮮鍋》，以及滿滿大蝦仁與中卷的《鐵板香辣雙鮮》。除此之外，《檸檬清蒸魚》、《冬粉鮮蝦煲》、《辣炒牛／豬肉》等經典菜色更不能少，再附上最搭泰國菜的新年限定《開運泰國奶茶》一瓶。

全台最大湘菜品牌「1010湘」外帶年菜套餐，將湘菜香辣爽口、層次豐富的特色細緻呈現，同步推出6人經典小家庭4,388元及8人團圓大滿足6,488元。主廚展現精湛廚藝功夫，將多道明星菜色納入其中，包含椒麻香辣的《臭豆腐肥腸阿干鍋》、藉由40種香料帶出獨特酥香美味的《神仙孜然肋排骨》、口感豐富且象徵「年年高升」的《松子牛肉年糕》、象徵「鴻運當頭」的《霸王魚頭》等功夫料理，還有以腐皮包裹新鮮蝦泥酥炸的新年限定《福運鮮蝦捲》，享受美食的同時再搭配新年限定《開運柚香鐵觀音》，入口清香回甘不僅開胃還可解膩。

跨菜系中式料理「時時香」集結川、台、粵等各大菜系精華，深受台灣民眾喜愛，本次年菜祭出6人經典小家庭4,088元及8人團圓大滿足6,388元，內含必吃招牌菜《3.5杯雞》、軟嫩下飯的《阿婆紅燒肉》、甘甜暄香《剝皮辣椒燉雞湯》等經典創意台菜，以及今年特別新推出，象徵豐碩有餘、滋味鮮嫩甘醇的限定年菜《招財樹子蒸鱸魚》。人氣天菜道道美味下飯，再以新年限定《開運甘蔗四季青茶》點綴，成為老少咸宜的年夜飯首選。