新北市教育局今在江翠國中舉行「新北市國高中生活科技創意競賽」，吸引轄內51支公私立國高中隊伍、150位選手參賽，汐止國中2隊、中山國中1隊及青山中小學2隊順利從41支國中隊伍中脫穎而出，將代表新北市參與全國總決賽。（新北市教育局提供）

新北市教育局今在江翠國中舉行「新北市國高中生活科技創意競賽」，吸引轄內51支公私立國高中隊伍、150位選手參賽，比賽分為創作競賽、書面報告2大評選，本次競賽將國際戰爭納入題材，盼選手利用材料製作運輸車與發射裝置，並將貨物安全送至不同場站，經過激烈競賽後，汐止國中2隊、中山國中1隊及青山中小學2隊順利從41支國中隊伍中脫穎而出，將代表新北市參與全國總決賽。

教育局指出，本次競賽融入新課綱的素養精神，強調生活情境學習和實作，參賽隊伍繳交學習歷程檔案，經過專家審查後才能取得參賽資格，這次實作部分主題為「運輸總動員」，將俄羅斯入侵烏克蘭，衝擊全球物流系統，影響全球各產業供貨鏈的問題納入實作，希望學生培養科技實作能力、創新能力、合作能力、以及問題解決能力。

現今物流業者會面臨取得安全航線、快速分類貨櫃等問題，選手必須利用大會提供的材料，結合機械、電機、木工手作、數學演算等能力，團隊合作，自製運輸車與發射裝置，再利用發射專制射下九宮格中代表安全航行區域的數字，並模擬取得安全航線的過程，最後依據貨櫃運送目的，將貨櫃堆疊在不同目的的場站中。

金山高中科技中心主任吳建璿表示，學生進行生活科技動手課程時，可以培養腦部發育和思維邏輯能力，偏鄉孩子受外部刺激機會較少，但透過競賽交流，期待能發揮平常所學，學習經驗，更期盼能贏得比賽。

永和國中學生李字汮表示，他過去曾參加過科技競賽，但未得名，因此得知比賽消息後就積極備賽，了解各項機具的操作原理，也學會接電線，準備過程令他受益良多。

教育局長張明文說，每年的生活科技創意競賽都深受師生歡迎，也是轄內校際交流盛事，今年主題結合時事和專業，考驗選手臨場反應，市府未來將持續挹注資源，提供師生展演舞台、專業社群，培育優秀人才。