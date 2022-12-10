得獎團隊大合照。（廣達文教基金會提供）

第十三屆「廣達游藝獎－創意教學獎」歷經7小時賽事，首獎於傍晚（12/10）出爐，基隆藝文者聯盟在「主題表達」、「教學設計依據」、以「學生學習為中心」、「提升教與學的整體效益」與「優化教學」五大評比項目中，以最高加權總分，拿下本屆冠軍，獲得20萬元獎勵金。台北忠孝國中與台中仁美國小則以微幅差距，並列優選，分獲15萬元獎勵金。

今日活動是在疫情緩解後，回到廣達集團總部舉辦，參與總決賽的教案團隊，歷經五個月，從百組初賽，五十組複賽，最後進入七強總決賽，能一路過關斬將到總決賽，廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，七隊都具有穩坐佳作可望上探的成績，扣除一個首獎，二個優選，其餘四隊都是可獲佳作的團隊，且各可贏得2萬元獎勵金。

教育部林瑋茹專門委員在代表教育部致詞時表示，這些優秀教案的產出，最大受益者就是我們的孩子，在感謝第一線老師付出的同時，也期許有更多教育正能量注入台灣教育。本屆進入創意教學總決賽的教師團隊北、中、南皆有，分別來自基隆中正國中、基隆藝文者聯盟、台北古亭國中、忠孝國中、新竹市大庄國小、台中仁美國小，以及高雄油廠國小。競賽教師們多元生動的教案示範分享，讓現場觀摩的老師多所受益。

獲得首獎的「基隆藝文者聯盟」是由基隆正濱國小、碇內國中、信義國中、武崙國中、海大附中、基隆女中六所學校所組成，呼應新課綱「自主行動、溝通互動、社會參與」三個構面，共同設計「藝起迺基隆」教案，串起在地海洋城市學習亮點，整合在地博物館與社區組織資源，藉由跨校共備激盪教學創意，激發學生潛能，並強化學習而榮獲得本屆首獎。

台北忠孝國中是搭起元宇宙橋樑，帶領學生連結生活經驗，認同在地文化，以此培養孩子社會責任而設計出「夏卡爾的元宇宙之旅」教案，台中仁美國小則由水資源出發，進而涉略環境保護議題，藉策展任務，引導孩子關注永續地球而設計「遇見大未來，明天會更好」教案，兩案因豐富完整而獲得優等獎殊榮。

廣達文教基金會執行長徐繪珈於頒獎後指出，本屆參賽團隊教師，來自各科領域，且出於教學熱忱，由於每個教師領域專業不同，討論與研究時如同異質性的學習組織，這種作用，讓教師不只是教學者，也是不斷求知的學習者，教師間相互學習，實踐教案時，也和學生一起學習，這就是辦理創意教學獎最有意義的地方。