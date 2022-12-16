新北市石門海岸16日早上發現4隻海豚擱淺，經新北市動保處緊急協助，中午將4隻海豚以車輛運送至基隆市八斗子岸置中心，並聯繫鉅隆號、北洋號等兩艘觀光漁船協助，下午出海野放。

新北市石門海域出現4隻海豚擱淺事件，經檢查確認牠們健康狀況無虞，相關單位運載基隆野放。（張志康攝）

16日上午6時50分左右，海巡接獲民眾通報，表示在石門老梅海岸有海豚擱淺，海巡北部分署第二岸巡隊富基安檢所的海巡隊員立即趕到現場，在約1公里的範圍內，共發現4隻擱淺的海豚。

新北市石門海域，16日上午發現的4隻擱淺糙齒海豚，相關單位確認海豚的健康狀況。（張志康攝）

經海巡隊員通報海洋保育署及中華鯨豚協會後，緊急協助擱淺的海豚。新北市動保處午間派出兩部車輛，將4隻海豚送至基隆市八斗子岸置中心，鯨豚協會的志工們連忙上前協助照料海豚。

今日清晨6時許，新北市石門出現4隻活體海豚擱淺，經確認，4隻海豚健康狀況良好，下午運往基隆外海野放。（張志康攝）

基隆市海洋及農漁發展科科長蔡馥嚀表示，這4隻海豚是糙齒海豚，是台灣近海常見的海豚，共計是3大1小，除1隻公海豚外，其餘均是母海豚。據了解，這幾隻海豚的身體狀況都還不錯，在評估後，決定儘快野放。

在海保署、海巡署、新北市動保處、中華鯨豚協會、基隆市海洋及農漁發展科以及鉅隆船隊等協力下，16日上午發現的4隻擱淺糙齒海豚，下午緊急由八斗子出海進行野放。（張志康攝）

負責野放的鉅隆號船長項彥豪說，由於東北季風影響，目前基隆北海岸的海象不算太好，浪高約在3到4公尺左右，但4隻海豚的健康狀況還不錯，下午將會由八斗子漁港出發，約花40分鐘左右，到石門外海，野放這4隻海豚。

小海豚疑是為了追逐魚群，不慎太靠近岸邊，同族群的成年海豚為了帶小海豚回來，也一起擱淺。（張志康攝）

至於海豚的擱淺原因，據了解，近來石門外海有魚群出沒，猜測可能是小海豚為了追逐魚群，不慎太靠近岸邊，同一個族群的成年海豚為了帶小海豚回來，也一起擱淺。

經過鯨豚協會檢查後，下午將4隻鯨豚送上鉅隆號及北洋號，進行野放作業（張志康攝）

母子海豚送到八斗子漁港時，隨車的志工表示，母子海豚的反應比較激烈，小海豚顯得相當緊張，在經過鯨豚協會志工簡單檢查後，隨即由志工及八斗子海巡安檢所的弟兄協助，將4隻鯨豚送上鉅隆號及北洋號，隨即出港進行野放。