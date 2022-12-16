廢校重生，屏東打造「屏東縣身心障者培力園區」。(屏縣府提供)

廢校重生，屏東打造「屏東縣身心障者培力園區」。(屏縣府提供)

屏東縣政府推動身心障礙者參與各項活動已行之有年，16日選在因生源短缺而廢校的竹田鄉大明國小鳳明分班，成立身心障礙者培力空間，屏東縣長潘孟安期望，身障者們能藉由此一空間相互交流、彼此互助成長。

潘孟安表示，縣府團隊於2021年著手規畫此次，投入近1000萬元經費加以修繕，並且跟脊隨損傷者協會共同合作，以實踐障礙者社會參與。

他強調，不論是旅遊、交通、文化等平權，都是縣府一直以來努力目標，因此辦理身心障礙者後壁湖浮潛、大鵬灣體驗輪椅攀繩、沙灘輪椅海中漂浮及手搖單車騎乘等活動，在交流的過程中發現，身障者很需要有運動及走出戶外的空間。

在多方討論下造就身障者培力園區的成立，以不同面向的活動設計，使障礙者走出家門探索更多的可能性。

此外，場地的利用也花費許多心思，近年因少子化影響許多校園宣布停辦，縣府積極盤點舊有校區並加以修繕，於各社區建制相關社會福利單位，如崙川工坊(日間作業設施)運用崙川分校及九如社福館運用舊九如國小等，前身為大明國小鳳明分班也搖身一變，成為身心障礙者培力園區。

屏縣府社會處長劉美淑說，身心障礙培力園區全區為平坦硬鋪面，友善障礙者及輪椅族使用，園區未來規畫除重建服務包含創新多元化運動項目、技能培力及共融休閒活動等。

園區規畫除考量使用者需求外，運用運動、職能探索導入服務，進行培力等創新服務模式，不僅回應障礙者就業及增進體能需求，在轉銜回歸社會共融中亦是一大助力；且園區為結合專業人員、社會福利團體及障礙者本身共同營運，能藉由生命經驗相互交流，彼此互助成長。