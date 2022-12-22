本周末即將迎來耶誕節，「2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」將於24日晚間在永華市政中心西側廣場重磅登場，搖滾天團八三夭再度來到台南，團員們很久沒有到台南參與大型活動，很期待24日演出，也希望歌迷能感受到他們滿滿的誠意。

8月剛結束「顛倒世界」巡迴演唱會的八三夭，24日將現身台南，搶先全台跨年活動，邀請粉絲一同度過耶誕夜，這也是疫情解封、睽違3年與粉絲們近身見面的大型活動。八三夭也，很懷念台南美食和人情味，剛好寒流來襲，希望有時間品嘗台南牛肉鍋、喝熱熱的湯。

24日陪伴民眾一起度過耶誕夜的還有韓國女神宣美SUNMI，文青樂團告五人，超人氣男團原子少年Ozone，金曲新人歌手壞特？te，R＆B饒唱歌手同理，創作才子劉亮延，支支動聽，錯過可惜。荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）也將親臨現場，與大家共度耶誕。

市長黃偉哲強調，市府運用有限資源結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動，除與市民同樂，也讓外來的觀光客，盡情享受台南的美好，無論是視覺或流行文化，甚至是傳統文化等交融，目的就是要讓全國民眾甚至是各國人士，都能享受台灣之美、台南濃濃人情味。

主辦單位指出，民眾來台南跨年，還可參加台南購物節活動，消費滿百發票登錄購物節就有機會抽獎，還可再抽期間限定Iphone14，另外，1月加碼抽智慧電車，抽獎獎不完，歡迎大家來台南過耶誕、跨年倒數。

由於冷氣團及寒流近幾日分2波來襲，預料24日活動當天氣溫偏低，也呼籲搭帳棚排隊欲獲取最佳觀賞位置的民眾，以及當天參加活動民眾務必做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已解禁，但市府仍建議參與活動者應全程戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19疫苗者，盡速完成COVID-19疫苗接種。

南市府也強調，今年活動除動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。