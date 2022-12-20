代理摩斯漢堡的安心(1259)目前全台已有300家直營門市，為因應未來持續拓點，預計釋出300名職缺，將於22日首次於新竹地區啟動全台擴大招募活動「搭乘招募列車，前往MOS旅程」，從北到南網羅全台各地餐飲人才。

安心指出，摩斯漢堡強力招募營運儲備主管，每月起薪3.1～3.3萬元以上、獎金另計，通過專業培訓及考核升任店經理薪資上看5萬元，表現優異者將有機會輪調海外據點、東元餐飲集團品牌企業，歡迎懷抱夢想、充滿熱情的有志者至摩斯漢堡挑戰高薪。

人才招募列車首站選在摩斯漢堡新竹中正店舉辦，活動包括企業簡介、製餐體驗、在職夥伴分享、現場面試及探索生命密碼，只要關注摩斯漢堡FB、IG粉絲團還有機會參加抽獎，參加活動即贈MOS APP「安心取溫馨送」摩斯紅茶電子票券，完成面試可獲得一份套餐。

安心除了擁有多元教育訓練課程，更提供完整獎勵制度、員工福利職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金等及員工持股信託認股制度。求職者經公司內部甄選後，將安排職前實作訓練與職務輪調，提供完整專業培訓與升遷計畫，成為優秀的經營管理人才。