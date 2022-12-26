連鎖餐飲集團王品(2727)喜迎解封商機，下半年台灣營收連5月年增逾27％，11月首破12億元大關，屢傳捷報關鍵在於擁有優秀同仁做後盾。為因應多品牌展店需求，集團2023年在台灣目標新增50家店，首季再釋出500名正職職缺，並祭出更具競爭力的薪資條件。

王品董事長陳正輝在疫情期間堅持不裁員，明年將「人才」做為重要發展策略，計時人員包括全勤最低190元起，正職起薪含全勤調升為3.3萬元起，每月除底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月年中調薪，有機會挑戰年薪百萬。

王品表示，明年集團計時人員調薪5～12％，各品牌時薪可依區域行情、品牌屬性向上調整。正職底薪加全勤同步調升，門市同仁每月還有「門店達成獎金」分紅，基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金、特別獎金合計，年薪破百萬的店長、主廚比比皆是。

王品指出，鎖定專業餐飲人才的「The Wang」，計時人員時薪含全勤210元起跳，若通過侍肉、侍酒、管家等5項技能考核，最高上看235元。鍋物品牌青花驕、和牛涮、尬鍋加計全勤獎金、夜間津貼，時薪最高可領240元。

而王品集團今年主廚年平均獎金達4.7個月，加計年終及特別獎金，最多可領到29個月薪資。店長全年平均可達到5.8個月獎金，亦有店長最高領到24個月，加計薪資等於年薪36個月，年薪逼近200萬元。

王品集團因應多品牌展店需求，2023年在台灣目標新增50家店，第一季釋出500名正職職缺，其中以鍋類及鐵板燒品牌為主，前者全年預計招募170名儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，後者則開出儲備主廚及鐵板燒師傅等160名職缺。

王品指出，上述鍋物品牌職缺起薪4萬元起，培訓12個月、通過考核，有機會挑戰一年加薪1萬，月薪突破6萬。鐵板燒品牌上述職缺歷經1年半培訓、考核通過，月薪上看6.5萬，希望招攬有經驗的店長及餐飲業幹部加入王品集團。

王品表示，集團致力打造良好的工作環境，提供完善的培訓機制、優於業界平均的薪酬獎金制，以連鎖業奧斯卡「傑出店長選拔」為例，過去23年，王品集團囊括38個獎座，是餐飲業的最大贏家，2022年共11位店長獲獎。

同時，王品集團提供多品牌、多樣職缺及優質勞動條件，今年在「銀髮就博會」成功媒合69歲李鈞祥到「來滋烤鴨」擔任正職，現已能5分鐘內完成片鴨，成為廚務得力助手。今年集團中高齡任用人數成長達約6成，樹立友善職場新典範，高齡或年輕夥伴都可安心工作。