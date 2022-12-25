主計總處「2022年人力運用調查」結果，今年就業人數為1,137萬人較去年減少0.65％，不僅半導體、科技業積極求才，就連內需為主的餐飲業也同樣面臨「有錢卻招募不到人」的困境。政府公開數據顯示，近5年餐飲業從業人員平均月薪連年調漲，漲幅更來到7.9％，對比數字科技(5287)旗下518熊班站內資料，新竹縣市及桃園市平均最高薪資皆超過整體均薪(36,069元)，且六都今年1~11月每月職缺量皆破萬筆，可見國內餐飲業缺工影響範圍深遠。

518熊班針對站內求職會員進行調查，結果顯示餐飲業求職者以「29歲以下（占比31.5％）」為大宗、累積工作年資主要落在「3年以下（占比38.7％）」，近4成主要為「外場服務人員」。在缺工影響下，不同普遍3~6個月的轉職待業時間，近5成餐飲求職者表示「1周內」就能順利找到工作，且超過5成求職者僅投遞「3份以下」職缺，代表餐飲業求職者相對其他產業，更能在短時間內快速找到好工作。然而，在薪資待遇方面，超過6成求職者年薪40萬以下，但也有近1成年薪70萬以上，推測與職務不同有關，若餐飲求職者期望獲得高薪，建議須朝店長或儲備幹部方向努力。

518熊班站內數據顯示，全台22縣市中，平均最高月薪前五名分別為「新竹縣(40,622元)」、「桃園市(40,597元)」、「新竹市(36,850元)」、「宜蘭縣(35,827元)」、「新北市(34,134元)」；在職缺量方面，六都依舊包辦前6名，依序分別為台北市、桃園市、台中市、新北市、高雄市及台南市，其中雙北、桃園市、台中市今年1~11月每月職缺量皆破萬，台北市職缺量占比全台更高達近2成。

新竹、桃園薪資破4萬原因，推估新竹縣市雙雙進榜可能與科學園區及行政區域內大專院校以名校為多，有意從事餐飲服務業的年輕人較少，再加上新竹房價高、物價也高，使得相對低薪的餐飲業職缺被求職者列為候補選項；而桃園市則因為雙北地區人口外溢最主要地區，以及有「國門」桃園機場、林口長庚醫院坐鎮，進而帶來龐大的餐飲需求，同時刺激餐飲業主調整起薪或加薪幅度來獲取優秀人才。