（築間28日首度舉辦優秀主管表揚典禮，公開表揚百位主管！圖／築間提供） 築間餐飲集團留才霸氣不手軟！28日首度舉辦「優秀主管表揚典禮」，公開表揚百位主管，不僅頒發獎牌、獎狀，更豪發999純金金幣與獎金，為留才注入強心針！築間餐飲集團同時宣布，明年集團旗下各品牌將持續展店，總店數目標200家門店，還有新品牌要創立，將同步招募1,000人以上的職缺，向優秀餐飲人才招手！繼率先餐飲業界宣布，明年基層服務人員起薪調漲為3.2萬元起，及發出超過5,000萬年終獎金之後，築間餐飲集團28日晚間在台中林酒店盛大舉辦「年度優秀主管表揚大會」，激勵所有員工的士氣！築間餐飲集團董事長林楷傑指出，留住好人才的經營之道，築間獲利不吝於與員工分享是其中之一，不論基層員工或高階主管，都是企業永續經營的關鍵，尤其是帶領全台門店、在第一現場打拼的營運主管，還有總部後勤單位的支援後盾，皆是撐起餐飲戰場的要角！林楷傑強調，這是築間餐飲集團首次舉辦大型的年度員工表揚活動，集團相當重視人才的選、用、育、留，搶在跨年前舉辦頒獎典禮，慰勞主管，送上這份大禮，感受公司給予年度殊榮。林楷傑進一步指出，今年年終晉升人次超過300人，年度超過500人次，獎勵更是超過3,000人次，雙雙為築間集團刷新人才培育的里程碑！另一方面，隨著疫情解封，餐飲市場大躍進，明年築間餐飲集團旗下各品牌將持續展店，總店數目標上看200家，還有新品牌要創立，同步再招募1,000人以上的職缺，包含店主管、儲備幹部和基層服務人員，為就業市場開啟強力選擇。築間餐飲集團營造幸褔企業的工作環境，很重視員工福利，如正職員工就職滿一年，生日都可獲得999純金金幣、員工旅遊、餐敘獎金等；築間同時預告，明年2月舉辦兩梯次的兩天一夜員工春遊及春酒活動，為的就是感謝所有員工這一年來的努力和付出。