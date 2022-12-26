韓國財政部26日表示，計畫最晚在2025年之前，要把將國營工作數量減少約4%，希望能安度這段不景氣的時期，也儘量不要影響到未來招生作業。

根據韓國官方資料，這次大概要削減17,230個國營機關職缺，也是自2009年全球金融海嘯後，第一次大規模檢討政府相關人力。同時，也有4,788位公職相關人員將被改分配，重新接手新業務。

韓國政府表示，藉由這次瘦身計畫，每年可節省大概7600億韓元，約5.91億美元人事成本。像是韓國賽馬管理局（KRA）以及韓國煤炭公司（KCC）各有11.7%與21.2%職務受到影響。

同時，韓國鐵道公社（KORAIL）和韓國電力公司（KEPCO）也想藉此機會，分別檢討2.2%以及2.1%職缺。韓國財政部11月曾指出，最晚在2027年之前，國營事業將會對外釋出總價約14.5兆韓元資產，希望能藉此改善財政結構。