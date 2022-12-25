苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，25日在南庄國中活動中心舉行，南庄國中校長絲玉霞（左二）熱心出借場地。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，連任成功的南庄鄉長羅春蓮到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉身障慈善藥師羅重盛，當年以7千元在寒冬中購買民生物資送給貧困鄉親過冬，今年已邁入40周年，來自各方捐助的物資、挹注金，各地善心人士協助義診、義剪、音響、免費春聯等攤位，以及愈來愈多的志工前來相助，讓羅重盛25日耶誕節舉辦寒冬送暖活動規模愈辦愈大，小人物在偏遠鄉間展現了最大的愛心，40年不變，並且將再持續下去。

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動 在地小學生熱場表演！

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，在地小學生表演熱場！

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，連任成功的南庄鄉代主席黃順源（左）、莊新妹（左二）到場致意。（謝明俊攝）

羅重盛在1歲時就因罹患小兒痲痺症而不良於行，但他有著客家人硬頸精神，一路由中醫院學徒開始學習藥理，再自力考進仁德醫校學習藥學，取得藥劑生資格回鄉開業至今，並開始對鄰里弱勢家庭鄉親們捐助物資，賒借藥錢，後來，羅重盛擔任南庄鄉民間救助隊幹部，收到隊上同仁及其它善心人士捐贈共7千元，羅重盛前往南庄香火最盛的永昌宮，向主神三官大帝請示用來購買民生物資分送給鄰里弱勢家庭後，從此展開羅重盛每年歲末送暖給鄉內弱勢家庭的義舉至今40年未曾停，成了南庄鄉每年最重要的活動之一。

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，義工免費揮毫寫春聯送給到場民眾議員。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，義工們一早就到場整理發放民生物資。（謝明俊攝）

羅重盛今年寒冬送暖活動選在25日周日的耶誕節早上舉行，今年8月甫上任的南庄國中校長絲玉霞熱心出借學校活動中心當做活動會場，南庄25日清晨溫度只有4度，讓前往領取物資的弱勢鄉親們不至於吹風受凍，讓羅重盛非感謝同為南庄子弟的絲玉霞，樂於助人的公益精神。其餘到場參加義剪、義診、藥局、免費春聯等攤位，都是善心人士義務贊助這場寒冬送暖活動，還有數10位志工義務前來幫忙發放物資等事宜。

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，羅重盛感謝義工們協助。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，羅重盛感謝義工們協助。（謝明俊攝）

今年寒冬送暖活動，羅重盛根據鄉公所提供名冊，一共準備了135分民生物資，每份都包括了食用油、棉被、泡麵等10餘物資，除了當場發送給親自前來領取的弱勢家庭以外，無法出席領取的民眾，羅重盛另將物資一一親送到家。

苗栗縣南庄鄉慈善藥師羅重盛40周年寒冬送暖活動，羅重盛感謝義工們協助。（謝明俊攝）

25日適逢是縣長以降各鄉鎮長、民意代表宣誓就職的日子，連任成功的南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉代會主席黃順源、副主席莊新妹都到場致意，感謝羅重盛及全體志工的愛心，讓活動更具送暖意義。