北市警內湖分局文德派出所員警劉忠穎及何奕旻，日前晚間接獲民眾報案，指有名老婦寒冬中在內湖運動公園前人行道徘徊，疑似走失，請警方到場協助。
員警趕赴現場，發現該名吳姓婦人神情無助、顯得十分慌張在內湖運動公園入口處人行道徘徊，員警詢問老婦住處，但吳婦僅記得自己的姓名，其他資料均不記得，劉員耐心地持續關懷詢問，發現吳婦戴有防走失愛心手鍊，立即依手鍊上編號向社福單位查詢確認，並以警用電腦複查，發現吳婦為失蹤人口。
員警考量天氣寒冷，先載送吳婦回派出所休息，以避免在外受寒，家屬接獲通知至派出所核對身分無誤後，使放心讓吳婦讓家屬帶回，家屬也十分感謝員警的熱心協助。
內湖分局呼籲，民眾家中如有容易走失長者，應注意活動範圍，協助佩戴留有聯絡方式配件，申請預防走失愛心手鍊，或至各偵查隊申請建立指紋檔，以利於第一時間確認走失者身分，迅速聯絡家屬，讓迷途長者平安返家。
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