台中市24歲潘姓女子昨晚（2）在網咖產下一名男嬰，卻因不知如何是好，便將嬰兒連同臍帶、胎盤與衛生棉裝入塑膠袋後遺棄，等救護人員今天凌晨2點多抵達時，男嬰已明顯身亡，令在場人員相當難過。據悉，無業的潘女生產前已在網咖待超過1周時間，且過去曾產下另個孩子，但因生父不願扶養、自己無力照顧，只好把小孩送人養育。

據《ETtoday新聞雲》報導，潘女當時與男子生下第一個小孩後，因對方不願扶養、自己無力照顧，且家人不肯諒解，只好把孩子送人，未料，她與另個男人所生的第二個孩子，卻還來不及認識這個世界，就已離開人間。

潘女昨晚8點多感到腹部絞痛後，打電話請求幸姓女子幫忙買止痛藥，怎知對方10點多到達時，潘女已產下男嬰，而不知如何處理的潘女，則把孩子連同臍帶、胎盤、毛巾與衛生棉裝入黑色塑膠袋後放在地上。待幸女徒步到派出所報案後，員警因無法確認嬰兒是否死亡，便改向消防局求援，但救護人員抵達時發現男嬰全身僵硬、發紺、嘴唇發黑與留有胎便，已明顯死亡。

救護人員見嬰兒四肢健全、毛髮茂盛，認為應該是個健康寶寶，未料會迎來如此悲劇，讓同為父母的他們相當難過，而留在現場的潘女雖表示頭有點暈但不用去醫院，不過，後來不知是幸女協助或自行前往，潘女目前已在醫院觀察。至於男嬰是遭外力或被分泌物噎住窒息而死，仍有待進一步釐清。

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