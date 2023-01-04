中市潘女在1家網咖包廂內產子。（翻拍網咖包廂照）

中市驚傳未婚女在網咖生子！24歲潘女2日晚間在中市1家網咖，突然腹痛在包廂產下1名男嬰，她嚇得連同胎盤全塞進塑膠袋，據了解，有人目擊她摸掐嬰兒脖子，疑親手掐死新生兒，她辯稱，「我是在急救」。台中市消防局3日凌晨獲報到場，男嬰已全身僵硬死亡，潘女產後大出血，目前戒護就醫中，檢察官會同法醫相驗，將擇日解剖追查死因，釐清案情。

檢警調查，未婚潘女2日晚間到中區東協廣場1家大型漫畫網咖，在獨立包廂內突然腹痛臨盆，她緊急打電話通知23歲的女性友人到場協助，友人到場時，潘女已生下1名男嬰，她手足無措，嚇得將男嬰連同胎盤、臍帶等都塞進塑膠袋。

潘女虛弱地告訴友人說，她剛生產完，身體不適，友人在3日凌晨2時57分緊急報警，告知警方有患者身體不適。

據了解，有人在包廂目睹潘女觸掐嬰兒脖子，動作疑似掐死初生兒。但潘女否認，並辯稱，「我是在急救」。

警方到場處理，通報消防局，救援人員在3時5分抵達，但男嬰已全身僵硬、發紺，已明顯死亡，並未送醫，後續交由員警處理。

檢察官3日會同法醫前往相驗，至於該男嬰是在生產前已是死胎、或生產過程中死亡，還是產後遭外力致死，檢察官與法醫將再擇日解剖追查嬰兒死因，釐清案情。