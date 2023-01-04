女星許鈞鈞演過《金家好媳婦》、《炮仔聲》等多部本土劇，近期在八點檔《一家團圓》飾演奇葩小三莫妮卡，搶人老公的囂張行徑讓觀眾恨得牙癢癢，私下的她時常會透過社群平台和粉絲分享生活，近日她透露外出吃飯，沒想到手機被人撿走，嚴肅呼籲「真的不要有貪小便宜的心態，否則有可能會涉及犯罪事實」。

許鈞鈞今（4日）發文感謝大直派出所員警和朋友與友人律師，她提到1月2日和朋友去餐廳吃飯，上廁所時發現廁所不乾淨，當時隨手把手機放在檯上，先動手清潔才上廁所，上完廁所與友人集合才發現手機忘了拿，立刻回洗手間尋找時，卻發現隔5分鐘手機就不見了，且詢問正在打掃的清潔人員和服務台都沒有人拾獲。

許鈞鈞有下載定位軟體Zenly，於是請友人幫忙看手機目前定位，朋友說：「（手機）用很快的速度移動中⋯」，讓許鈞鈞判斷手機已經被撿走，於是她立刻到最近的派出所報案，並請朋友持續追蹤定位，員警表示如果有正確的移動位置跟時間可以馬上調監視器，追蹤到車主資料，請車主協助歸還手機，不到4小時的時間警方就鎖定可疑車輛，打電話給車主，最後確定車主同行友人拾獲手機，成功將手機拿回。

許鈞鈞也嚴肅呼籲：「雖然是自己不小心，但遺失的人一定會很緊張，如果拾獲失物不該佔爲己有，否則是會涉及侵占罪的喔（刑法），如果有看到遺失物，您可以選擇協助送交派出所或櫃檯人員協助找尋失主，真的不要有貪小便宜的心態，否則有可能會涉及犯罪事實，當然，我自己也要更加小心謹慎」。

男星成潤直言「妳人還真好~說是被他同行友人拾獲，分明是被拾獲後飛奔離去吧，真是很討厭這種撿便宜心態的人」，許鈞鈞解釋「確實是同行友人，車主是男生，是同行友人女生去上女廁，車主接到派出所的電話很驚訝，還知道他們的行車軌跡更驚訝，又聽到自己朋友拿別人手機⋯下巴已掉」。